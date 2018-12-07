貴ノ岩が付け人に暴行
『貴ノ岩が付け人に暴行』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月20日
2019年1月18日
2018年12月28日
2018年12月20日
2018年12月17日
2018年12月11日
2018年12月10日
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11月の九州場所でテーピング 元貴乃花が見抜いた貴ノ岩の異変
11月の九州場所ぐらいから「貴ノ岩がテーピングをし始めたんです」と指摘
スポニチアネックス
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RIZINが貴ノ岩の参戦を否定 「あれが国技でいいのか」と大相撲に嘆き
うんざりした表情で、RIZINはスキャンダルの受け皿ではないとコメント
デイリースポーツ
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暴行騒動で引退の貴ノ岩、格闘家転向は？ 関係者「ノーコメント」
引退後の格闘家転向の可能性をみて、同紙が格闘技イベント「RIZIN」に取材
東スポWEB
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元貴乃花は貴ノ岩からの電話に出ず「10年は会わない」とピシャリ
騒動後に1度、貴ノ岩から電話があったそうだが、出なかったと発言
デイリースポーツ
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カンニング竹山が貴ノ岩にプロレス転向のススメ 国分太一も同意
角界から転向した天龍源一郎らを挙げ、プロレスラーへの転向を勧めた竹山
東スポWEB
2018年12月9日
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「自分が殴られたようなもの」元貴乃花が暴行被害の貴大将を心配
元貴乃花と親交のある二宮清純氏が、元貴乃花が貴大将を心配していたと言及
スポーツ報知
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ビートたけしが貴ノ岩の引退に言及「今の幹部だって殴られて強くなった」
相撲協会幹部に対し「なんで引退するまで黙っているのかね」とたけし
スポーツ報知
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「頑張れ、絶対辞めるな」元貴ノ岩が暴行相手の貴大将にエール
8日朝の稽古後、7日夜に元貴ノ岩から改めて謝罪を受けたと明かした
スポーツ報知
2018年12月8日
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貴ノ岩の速攻幕引きが今後の悪しき前例にも 一般社会とのズレに懸念
朝青龍や日馬富士と同じく、協会の正式な処分を受けないまま角界を去った
東スポWEB
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引退表明の貴ノ岩に和田アキ子が言及「バカかお前はって言いたい」
和田アキ子が8日のラジオで、「バカか、お前は」と言いたいとコメントした
スポニチアネックス
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貴ノ岩の暴力問題 貴闘力が協会にも苦言「八角理事長も責任を」
日本相撲協会は暴力決別宣言をしたばかりなのに、問題が発生したと指摘
スポニチアネックス