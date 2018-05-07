仮面女子の猪狩ともかが脊髄損傷
『仮面女子の猪狩ともかが脊髄損傷』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年10月17日
2022年6月27日
2020年10月4日
2020年2月17日
2019年8月25日
2019年3月4日
2018年11月2日
2018年9月1日
2018年8月26日
2018年8月3日
2018年5月15日
2018年5月14日
2018年5月12日
2018年5月10日
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事故で下半身まひとなった猪狩ともか 車椅子での始球式に向け投球練習
車椅子での始球式登板に向けて、投球練習を開始したことを報告
東スポWEB
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事故で下半身まひの猪狩ともか リハビリに励むも体調不良に
「今日は新しいことに挑戦しました！」と、リハビリの内容を報告
アメーバニュース
2018年5月9日
2018年5月8日
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事故で下半身まひとなった猪狩ともか 落ち込む家族を救った兄の言葉
猪狩と父は絶望していたが、兄は「歩けなくたっていい」と言ったという
東スポWEB
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仮面女子・猪狩ともかの父 車椅子生活を余儀なくされた娘に無念
救命救急士の経験もあったため、事故直後に画像を見てがく然としたという
デイリースポーツ
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事故で脊髄損傷の猪狩ともか 慰謝料の総額は億単位の可能性も
弁護士は慰謝料について、「億単位になってもおかしくない」と推定した
デイリースポーツ