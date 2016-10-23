平幹二朗
平幹二朗は、日本の俳優・演出家。 広島県広島市出身。1933年11月21日~2016年10月23日。
2016年10月31日
2016年10月28日
2016年10月25日
2016年10月24日
-
平幹二朗さんの最後のシーン 竜雷太と笑い合う
9月29日に収録されたもので、竜雷太と笑い合うシーンが最後だった
スポーツ報知
-
平幹二朗さんが急死に近隣住民が絶句 「元気そうな姿だった」
一人暮らしをしていた平さんは、近隣住民からも頻繁に目撃されていたという
東スポWEB
-
平幹二朗さんが急死 「カインとアベル」の再放送でテロップ
24日の放送で「心よりご冥福をお祈りいたします」と画面上部に横書きで表示
スポニチアネックス
-
平岳大 亡き父・平幹二朗さんへの思いをつづる「濃密な時間を過ごせた」
「自宅を訪ねたところ、浴槽で穏やかに眠っている父を見つけました」と報告
デイリースポーツ
-
平幹二朗さんが急死 息子の平岳大は問いかけにこたえず会釈
「ひと言頂けませんか？」と呼びかけた、早朝から集まった約30人の報道陣
デイリースポーツ
-
平幹二朗さん急死 元妻・佐久間良子は「言葉を失った様子」
「突然の訃報に驚き、言葉を失った様子だったようです」と関係者
スポニチアネックス
-
平幹二朗さんが浴槽で急死 体調不良とは無縁、前日まで元気だった
知人によると死因はまだ分からないそうで、死の前日まで元気だったという
スポニチアネックス