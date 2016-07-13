斎藤佑樹のポルシェ授受報道

北海道日本ハムファイターズの斎藤佑樹が、出版社社長からポルシェなどを提供されていたことが分かった。「週刊文春」が報道。

2016年7月30日

2016年7月29日

2016年7月21日

2016年7月20日

2016年7月17日

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2016年7月13日