斎藤佑樹のポルシェ授受報道
北海道日本ハムファイターズの斎藤佑樹が、出版社社長からポルシェなどを提供されていたことが分かった。「週刊文春」が報道。
2016年7月30日
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斎藤佑樹がポルシェ騒動でナーバスに？ 駐車場で怪行動も
28日の試合後、自分の車を特定されないようにしてから球場を後にしたという
東スポWEB
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斎藤佑樹に球界の早大OBが苦言「騒がれている場合じゃない」
某球団の早大OBは「野球以外のことで騒がれている場合じゃない」と指摘
東スポWEB
2016年7月29日
2016年7月21日
2016年7月20日
2016年7月17日
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テリー伊藤 斎藤佑樹に言及「これからは雑巾王子として」
「これからは雑巾がけからやるっていう気持ちで」「雑巾王子として」と提案
マイナビニュース
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巨人が選手へ注意喚起 斎藤佑樹の報道など受け「気をつけて」
紀律委員会の事務長は「規律を含めて気をつけて」と注意したことを明かした
デイリースポーツ
2016年7月15日
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清宮幸太郎が斎藤佑樹のポルシェ騒動を払拭、謙虚な姿勢にOB喜び
早実OBである斎藤佑樹の騒動を払拭する清宮幸太郎の姿勢に、別OBも大喜び
東スポWEB
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おぎやはぎの矢作兼 「ポルシェおねだり騒動」の斎藤佑樹に苦言
斎藤が出版社社長からポルシェなどを提供されていたと報じられたことに言及
東スポWEB
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斎藤佑樹の「ポルシェ騒動」にナイナイ岡村隆史「ハンカチって汚れる」
開口一番「やっぱ、ハンカチって汚れんねん」とポルシェ提供の件にコメント
東スポWEB
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斎藤佑樹のポルシェおねだり報道 日ハムが画策する引退タイミング
球団はここ数年、斎藤が自ら引退を申し出るのを待っているとOBは話した
日刊ゲンダイDIGITAL