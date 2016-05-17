小金沢昇司
神奈川県大和市出身の演歌歌手。1958年8月31日生まれ。
2024年1月15日
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小金沢昇司さん、表舞台を避けていた3年間「出られる状態ではなかった」
2020年の飲酒運転後は表舞台に姿を現さず、2021年に個人事務所が破産
NEWSポストセブン
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北島三郎「誠に残念」愛弟子・小金沢昇司さんの訃報にショック隠せず
訃報を受け、師匠の北島三郎は報道各社に書面でコメントを寄せている
デイリースポーツ
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歌手の小金沢昇司さんが死去 65歳「歌手の小金沢君」CMで一躍全国区
北島三郎の付き人として芸能界に入り、のちに演歌歌手としてデビュー
スポニチアネックス
2021年7月30日
2020年11月30日
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小金沢昇司が釈放で8秒頭下げる「本当に申し訳ございませんでした」
「本当に申し訳ございませんでした」と述べ、8秒にわたり頭を下げた小金沢
スポーツ報知
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酒気帯び運転の疑いで逮捕された演歌歌手 酒に関する武勇伝が多数
若い頃はヤンチャな飲み方をしていたとされ、酒に関する武勇伝も数多いそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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小金沢昇司容疑者を送検 グレーのスエット姿でうつむいた状態
午前8時49分、警視庁東京湾岸署前から小金沢容疑者を乗せた車が出発
デイリースポーツ
2020年11月29日
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小金沢昇司容疑者が飲酒運転事故 ラジオ番組は差し替えへ
トラックへの追突事故を起こし、検査で呼気からアルコールが検出されたそう
東スポWEB
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小金沢昇司容疑者を酒気帯び運転の疑いで逮捕 前を走っていた車に追突
28日正午すぎ、杉並区方南の環状7号線で酒気帯び運転をした疑い
FNNプライムオンライン