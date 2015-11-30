水木しげるさん死去
『水木しげるさん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月20日
2015年12月9日
2015年12月6日
2015年12月1日
2015年11月30日
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水木しげるさんの「幸福の七ヶ条」に改めて注目集まる
水木さんの人生訓「幸福の七か条」が、改めて注目されている
J-CASTニュース
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水木しげるさん死去 ウエンツ瑛士らから悼む声相次ぐ
ウエンツ瑛士は「きっとあの世で妖怪たちとたわむれているはず」とコメント
デイリースポーツ
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水木しげるさん死去 9月30日のツイートの写真が最後に
公式Twitterによる、9月30日の観葉植物を愛でる姿が最後の写真となった
スポニチアネックス
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水木しげるさんが語った死生観「この世は通過するだけのもの」
かつて水木さんは著書のなかで「この世は通過するだけのもの」と綴っていた
東スポWEB
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水木しげるさん死去 2015年5月に連載終了も重病説は否定
水木さんは5月に「ビッグコミック」で「わたしの日々」の連載を終了
スポニチアネックス
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水木しげるさんが93歳で死去 代表作「ゲゲゲの鬼太郎」
水木さんは1958年にデビューし、 妖怪を扱う人気漫画家となった
スポニチアネックス