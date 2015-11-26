トルコ軍のロシア軍機撃墜
内戦が続くシリアと隣国トルコの国境付近で、「トルコの領空を侵犯した」として、トルコ軍がロシア軍の爆撃機を撃墜した。
2015年12月7日
2015年12月2日
2015年12月1日
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ロシア軍機の撃墜でトルコのオランダ総領事館がとばっちりを受けた要因
市民がロシア総領事館と間違えて、オランダ総領事館に卵を投げつけたという
Record China
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トルコによるロシア軍機撃墜 トルコ首相は謝罪を拒否
トルコのダウトオール首相は11月30日、撃墜の正当性を改めて主張
日テレNEWS NNN
2015年11月30日
2015年11月28日
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トルコ大統領、強硬姿勢のロシアに「火遊びするな」
トルコのエルドアン大統領は27日、ロシアに「火遊びをするな」と忠告した
読売新聞オンライン
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ロシアが首脳会談申し入れを拒否「トルコ側から謝罪ない」
ロシア側は撃墜について「謝罪がない」として、応じない構えを見せている
日テレNEWS NNN
2015年11月27日
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世論気になる？ トルコに強硬発言を続けるプーチン大統領の本音
ウクライナ紛争を巡る欧州からの経済制裁が、2016年1月に解除されると識者
日刊ゲンダイDIGITAL
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すでに「ポストIS戦」を睨み動く列強 新たな秩序作りをめぐる戦い
各国は、第2次世界大戦後の「米国とソ連の冷戦」の歴史に学んでいると筆者
現代ビジネス
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プーチン大統領 ロシア軍機の撃墜でトルコに強い不快感「謝罪ない」
「トルコの最高指導部からはっきりとした謝罪はない」とプーチン氏
日テレNEWS NNN