トルコ軍のロシア軍機撃墜

内戦が続くシリアと隣国トルコの国境付近で、「トルコの領空を侵犯した」として、トルコ軍がロシア軍の爆撃機を撃墜した。

2015年12月7日

2015年12月2日

2015年12月1日

2015年11月30日

2015年11月28日

2015年11月27日

2015年11月26日