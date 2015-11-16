阿藤快さん急死
『阿藤快さん急死』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年7月30日
2015年11月22日
2015年11月21日
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恵俊彰、阿藤快さん最後の言葉を明かす 「下町ロケット」現場裏話
「下町ロケット」の現場裏話で、「そのままやんな、楽に」と言われたそう
トピックニュース
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阿藤快さん死亡推定日は69歳の誕生日…ほかの日と比べて確率高い？
スイスの研究者は、誕生日は命日になりやすいとのデータを発表している
スポニチアネックス
2015年11月20日
2015年11月18日
2015年11月17日
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阿藤快さん死去 地元である小田原の住民に衝撃「活発な人だった」
地元である小田原の住人は「活発な人で、スポーツマンだった」と振り返った
デイリースポーツ
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阿藤快さんの死去 感じ取っていた動脈硬化のサイン
60歳以上で背中に痛みを感じたら動脈硬化や心臓疾患を疑うべきと医師は指摘
スポニチアネックス
2015年11月16日
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阿藤快さん、隠れて病院へ行っていた 舞台で共演の大林素子が明かす
舞台で共演した際、公演が始まる前に阿藤さんは病院に行っていたという
デイリースポーツ
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阿藤快さんの急死で彦麻呂が急きょ代役に 岡山で講演
「快さんが…？嘘でしょ？頭が混乱して信じられない」という心境だったそう
スポニチアネックス
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阿藤快さん死去 最近ドラマで共演したピーターが感じた異変
「汗をかいていたから、体の具合が悪いのかな」と異変を感じていたという
デイリースポーツ
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阿藤快さん死去 阿部寛ら「下町ロケット」関係者にも悲しみ広がる
「皆がショックを隠しきれません」と関係者にも悲しみが広がったと明かした
スポニチアネックス
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阿藤快さん急死 マネージャーが無念語る「病院勧めたが…」
マネジャーは、本人から「心臓の血管のとこが詰まってる」と聞いていたそう
東スポWEB
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阿藤快さん死去 15日の仕事に現れず自宅を訪ねたところ発見
15日の仕事に現れないことを心配し、事務所のスタッフと家族が自宅を訪問
デイリースポーツ
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阿藤快さん死去で速報テロップ 「ビビット」の出演者が悲鳴
番組中、「JNNニュース速報」のテロップで阿藤さんの訃報が伝えられた
トピックニュース
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阿藤快さん死去 「ビビット」MCの真矢ミキ、驚き隠せず
「下町ロケット」で阿藤さんと共演した真矢は「信じられない」とコメント
スポニチアネックス
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阿藤快さんが急死 自宅で亡くなっているのを家族が発見
阿藤さんは悪役での起用が多かったが「教師びんびん物語」を機に人気を獲得
スポニチアネックス