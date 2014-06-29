郵政3社上場

日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険の日本郵政グループ3社が11月4日に株式を上場する。1987年に上場したNTT以来の大型上場。

2016年2月14日

2015年11月14日

2015年11月11日

2015年11月9日

2015年11月7日

2015年11月4日

2015年10月28日

2015年10月26日

2015年10月21日

2015年10月16日

2015年8月15日

2014年6月29日