山本聖子の妊娠
米大リーグ・レンジャーズのダルビッシュ有が、交際中のレスリング元世界王者・山本聖子の妊娠を発表した。
2016年12月17日
2015年7月29日
2015年3月27日
2015年3月5日
2015年2月26日
-
妊娠を公表した山本聖子 ダルビッシュの練習に息子と登場する
交際中で妊娠を公表した山本聖子さんと長男が共に訪れ、練習を見守った
東スポWEB
-
ダルビッシュ有 古閑美保ら元カノたちから「ネタばらし」続々
古閑美保は交際エピソードをバラエティー番組で赤裸々に振り返っていた
NEWSポストセブン
2015年2月25日
-
山本聖子 ダルビッシュが交際発表した時にはすでに妊娠していた?
アメリカ式の妊娠週数の考え方でいくと、交際発表時に妊娠していた可能性も
Sports Watch
-
山本聖子が妊娠 なぜダルビッシュは「妊娠4ヶ月」にこだわる?
「妊娠6か月以上」と報じられ、ダルビッシュは「妊娠4ヶ月」と訂正した
NEWSポストセブン
-
ダルビッシュ&山本聖子 いずれは米国でスポーツジムを共同経営か
レスリングの指導や、スポーツができるジムを作ることを考えているという
東スポWEB
-
ダルビッシュ有＆山本聖子の子は大丈夫? 離婚後300日ルールの詳細
「離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子とみなす」という民法の規定
東スポWEB
2015年2月24日
-
山本聖子の父・郁栄氏 ダルビッシュの遺伝子に喜び激白
運動神経抜群の2人の子供なら、何をやっても成功するでしょうと郁栄氏
東スポWEB
-
ダルビッシュ有が山本聖子の「妊娠6か月報道」に苦言
「妊娠4ヶ月」が正しく、ちゃんと裏付けを取ってくださいとダルビッシュ
オリコンニュース