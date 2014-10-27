カトパンの「めざまし」途中退席
フジテレビ「めざましテレビ」の番組MCを務める加藤綾子アナウンサー（29）が10月27日、番組を体調不良のため途中退席した。
2016年11月6日
2016年11月4日
2014年12月7日
2014年11月27日
2014年11月23日
2014年11月17日
2014年11月2日
2014年10月31日
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加藤綾子アナ途中退席の裏で前代未聞の事態 局内は騒然
「入社半年ほどの女子アナが座るなんて前代未聞」と局内は騒然となった
NEWSポストセブン
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高橋真麻アナの加藤綾子アナへの励ましの一言がネットで炎上
加藤アナが「嫌いな女子アナ」に選ばれたことに触れ、先輩としてアドバイス
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年10月30日
2014年10月29日
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加藤綾子アナはまた倒れる? エースを酷使するフジテレビの体質
フジはエースアナを酷使して、特番、イベントまで担当させてしまう
日刊ゲンダイDIGITAL
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加藤綾子アナが「めざましテレビ」復帰 少々おもやつれした様子?
少々おもやつれした様子ながら笑顔で「ご心配をおかけしました」と挨拶した
スポニチアネックス
2014年10月28日
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加藤綾子アナの「めざましテレビ」不在で永島優美アナが穴を埋める
カトパンに続く「将来のエース候補」に名乗りを上げたか?と筆者
東スポWEB
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加藤綾子アナが体調不良のため「めざましテレビ」を休む
「風邪を患っており、大事を取ってお休みさせていただきます」と説明された
日刊スポーツ