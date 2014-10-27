カトパンの「めざまし」途中退席

フジテレビ「めざましテレビ」の番組MCを務める加藤綾子アナウンサー（29）が10月27日、番組を体調不良のため途中退席した。

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2016年11月4日

2014年12月7日

2014年11月27日

2014年11月23日

2014年11月17日

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2014年10月31日

2014年10月30日

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