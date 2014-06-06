熊本・人吉の女子高生遺棄事件
熊本県人吉市の山中で行方不明の女子高校生とみられる遺体が見つかった事件。
2014年6月11日
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高3遺棄 ネットで複数女性と接触
容疑者は、ネットで複数の女性と接触した形跡のあることが分かった
読売新聞オンライン
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山中の遺体 不明の高3女子と判明
県警は10日、遺体は行方不明になっていた高3女子と判明したと発表した
読売新聞オンライン
2014年6月9日
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17歳不明、携帯履歴に容疑者番号
女子高生の携帯電話の通話履歴から、容疑者が浮上したという
日テレNEWS NNN
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山中の遺体は若い女性 人吉市
逮捕された男の供述通り、7日に市内の山中で身元不明の遺体が発見された
日テレNEWS NNN
2014年6月8日
2014年6月7日
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17歳不明 現場で殺害し放置か
遺体はうつぶせで横たわり、ビニールシートに覆われていたという
日テレNEWS NNN
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女生徒不明、殺害ほのめかす供述
遺体は、先月から行方不明となっている同市の女子高生の可能性が高いとみられる
日テレNEWS NNN
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男供述で遺体発見、不明女生徒か
警察は、先月から行方不明の同市の女子高生の可能性があるとみて調べている
日テレNEWS NNN