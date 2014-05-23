大阪・西成の准看護師遺棄事件

大阪・西成区に住む29歳の准看護師の女性が3月下旬から行方不明になり、東京都内のトランクルームから成人女性の遺体が見つかった事件

2017年1月26日

2014年6月1日

2014年5月30日

2014年5月29日

2014年5月28日

2014年5月27日

2014年5月26日

2014年5月25日

2014年5月24日

2014年5月23日