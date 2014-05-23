大阪・西成の准看護師遺棄事件
大阪・西成区に住む29歳の准看護師の女性が3月下旬から行方不明になり、東京都内のトランクルームから成人女性の遺体が見つかった事件
2017年1月26日
2014年6月1日
2014年5月30日
-
准看の知人、生活に困っていた
中国で拘束された元同級生の女が、仕事がなく、生活に困窮していたと判明
日テレNEWS NNN
-
准看護師の知人、孤独だった生活
関与した疑いが強い元同級生の日系ブラジル人は、約18年前大阪市に越してきた
日刊ゲンダイDIGITAL
-
日本人パスポートの世界的価値
日本のパスポートは、多くの外国に行ける上、これ以上ない信用になると識者は指摘
東スポWEB
2014年5月29日
2014年5月28日
-
29歳遺棄、身柄の引き渡し難航も
女性の知人の身柄を中国公安が拘束しており、引き渡しが難航している
読売新聞オンライン
-
准看護師事件、死因に謎が深まる
遺体には数十か所の刺し傷はあったが、致命傷とわかる傷はなく、死因は不明
読売新聞オンライン
2014年5月27日
-
准看護師の元同級生 自ら出頭
27日に拘束された元同級生の女は、自ら日本総領事館に出頭した
日テレNEWS NNN
-
29歳不明、元留学生は中国で就職
女性の知人で中国籍の元留学生は、失踪前に中国で就職でしていたことが判明
日テレNEWS NNN
-
29歳不明 行方くらます2人の素性
重要参考人として、小中の同級生と同居人の女の行方を警察は追っている
日刊ゲンダイDIGITAL
-
准看護師、知人との飲み会の様子
2月に日系ブラジル人の女と「再会の飲み会」をしていたことが分かった
スポーツ報知
2014年5月26日
2014年5月25日
-
トランクルーム遺体 身元を断定
大阪府警は25日、八王子市のトランクルームの遺体は同女性であると断定した
読売新聞オンライン
-
29歳不明、知人女と10年ぶり再会
女性になりすまして中渡航した知人女と、2月に再会をしていたことが分かった
読売新聞オンライン
2014年5月24日
-
看護師、行方不明直前に書き込み
事件直前、女性がネット上の交流サイトで「非常に不愉快な出来事があった」と投稿
日テレNEWS NNN
-
29歳不明、別人が戸籍謄本を悪用
失踪後、何者かが女性の戸籍謄本を取得していたことがわかった
読売新聞オンライン
-
29歳不明、幼なじみ知人は上海へ
女性になりすまして出国した幼なじみの女は、中国・上海に向かったことがわかった
読売新聞オンライン