東日本大震災から3年
1万8000人を超える死者・行方不明者を出し、未曽有の災害となった東日本大震災は2014年3月11日、発生から3年を迎えた。
2014年3月12日
2014年3月11日
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福島県産 「ためらう」依然15％
1年前より減ったものの、依然として買い控えがあることが分かる
日テレNEWS NNN
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震災がれき処理、全体の9割終了
岩手と宮城では、今月末までに終了する見通しだ
日テレNEWS NNN
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デル・ピエロが震災メッセージ
「日本は偉大な教えを私たちに与えてくれた」とコメント
SOCCER KING
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カタールが支援した女川町の復興
資金を元に大規模な水産加工施設が建設され、女川町のシンボルとなっている
NEWSポストセブン
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たけし 震災時の複雑な思い語る
「メシが食えて安らかに眠れる場所があって、人間は初めて心から笑える」とたけし
NEWSポストセブン
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震災支援を続けているキムタク
「復興は、まだ形にはなっていないので早く形になれば」と支援を呼びかけた
デイリースポーツ
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大震災 依然13万人超が避難生活
依然13万人以上が避難生活を強いられるなど、復興への課題は残されている
日テレNEWS NNN
2014年3月10日
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サンド伊達 義援金は3年で3億超
「東北魂義援金」の合計が、3年で3億7000万円超になったことを明かした
スポニチアネックス
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東日本大震災の追悼、NY教会でも
草賀純男・駐ニューヨーク総領事の呼びかけで震災犠牲者に黙とうをささげた
読売新聞オンライン
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羽生、今も震災にうなされる夜
震災時、羽生は仙台のリンクにおり、泣きながら逃げ出したという
読売新聞オンライン