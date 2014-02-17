バリで日本人7人行方不明

インドネシア・バリ島の沖合で、スキューバダイビングをしていた日本人女性7人が、2月14日から行方不明となり、現地の警察や遭難救助隊による捜索が行われた。17日夜になって7人のうち5人が救出され、病院へ搬送された。