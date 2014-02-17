バリで日本人7人行方不明
インドネシア・バリ島の沖合で、スキューバダイビングをしていた日本人女性7人が、2月14日から行方不明となり、現地の警察や遭難救助隊による捜索が行われた。17日夜になって7人のうち5人が救出され、病院へ搬送された。
2014年4月7日
2014年3月17日
2014年2月21日
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宮田さん遺体帰国へ、バリ事故
亡くなった宮田さんの遺体が、遺族とともに21日夜、帰国の途につく
日テレNEWS NNN
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バリ事故、古川さんに責任なし
警察当局が、そのうち1人のインストラクター古川さんから事情を聴取
日テレNEWS NNN
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バリ邦人不明事故、船長を逮捕
バリ海上警察は21日、7人を現場海域に運んだ船長を逮捕した
読売新聞オンライン
2014年2月20日
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バリ事故 大規模な捜索打ち切り
依然行方の分からない35歳女性は発見できず、20日で大規模な捜索は打ち切られた
読売新聞オンライン
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不明のバリ邦人女性、捜索を再開
事故から丸5日以上経過し、高橋祥子さんの捜索は、20日朝から再開された
日テレNEWS NNN
2014年2月19日
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バリ事故 不明者とどう別れた?
救助された4人が、文書でのインタビューに応じた
日テレNEWS NNN
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救出された邦人「心より感謝」
救出された5人のうち1人が、救助の関係者、協力者に感謝するコメントを発表
日テレNEWS NNN
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バリ事故 亡くなった妻に夫が涙
18日に遺体で見つかった女性の夫が、涙を浮かべ取材に答えた
読売新聞オンライン
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バリ遭難者、漂流中の体験綴る
救出されたインストラクターの古川さんが、遭難から発見までの経緯を回答
読売新聞オンライン
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バリ事故 発見の遺体は不明邦人
海難救助隊が18日午後、バリ島東岸でウエットスーツを着た女性1人の遺体を発見
読売新聞オンライン
2014年2月18日
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バリ邦人不明、発見時の様子
救助された古川さんを見つけた男性が発見当時の様子を語った
読売新聞オンライン
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バリ 5人救助に拍手と歓声あがる
救助された4人を乗せたボートが到着すると、地元の人たちから拍手と歓声があがった
日テレNEWS NNN
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バリ邦人不明 5人の生存を確認
7人のうち5人がバリ島沖の海上で発見され、残りの2人の捜索活動が続いている
読売新聞オンライン