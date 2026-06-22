大腸がんステージ4闘病中のYouTuber「寝り子」さん（33）がインスタグラムを更新。近況を報告した。【写真】「坊主になっても可愛いなんて」大腸がんステージ4…闘病中の寝り子さん寝り子さんは「髪の毛が抜けることを待つよりも、自分で選ぶ方が私らしい気がしたので、坊主頭にしてきました」とコメントし、写真をアップ。坊主頭となった寝り子さんは、花柄の入った淡い水色のワンピース姿でまっすぐにほほ笑んでいる。続けて「