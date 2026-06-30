日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「脆い」はなんて読む？「脆い」という漢字を見たことはありますか？こわれやすさや、くずれやすさを表す漢字です。一体「脆い」とはなんと読むのでしょうか？果たして、正解は？正解は、「もろい」でした！もとの形がくずれやすいことや、こわれやすいことを