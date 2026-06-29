直感力が冴える週。ひらめいたことを取り入れると風向きも良くなりそう。また金運も○。諦めていた物が見つかったり、臨時収入が期待できます。レジャーは、推し活や趣味繋がりの旅がオススメ。恋愛は等身大で付き合える相手が本命に。見栄を張る人とは長続きしません。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら