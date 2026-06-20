昨年、大好評のうちに閉会を迎えた大阪・関西万博。ですが大阪には今もなお、活気あふれた名所や絶品グルメの名店が数多くにぎわっています。これからの夏の時期に、ぜひ大阪に足を運んでみてはいかがでしょう。そんな大阪のミナミエリアを特集した『クックパッド プラス2026年夏号』から、活気あふれるおすすめスポットをご紹介します。古くからの観光地から新たな魅力を発見できるスポットまで、見どころ満載です。◆名物の串