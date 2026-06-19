幸楽苑は、2026年6月20日から22日までの3日間限定で「郡山ブラックフェア」を開催します。幸楽苑の地元・郡山市のご当地ラーメンがお得に幸楽苑の本社がある福島県郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」の味をより多くの人に楽しんでもらおうと、「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を、いずれも特別価格の500円で販売。3日間限定で、幸楽苑の地元が誇る1杯をお得に楽しめます。「郡山ブラック」は、濃