「IQは生まれつき」「もう歳だから」は誤解【画像】IQ分布図『IQは生まれつき決まっていて、大人になってからは変わらない』という見方に異を唱えるのが、『記憶の出し入れがスムーズになる 衰え知らずの脳トレ習慣』を刊行した秋谷光輝さん。秋谷さんは公式プロフィールでIQ185を掲げ、独自のIQトレーニングサービス「ExpIQ(エクスピーク)」を展開している。今回は、年齢を問わず思考力を鍛えるという秋谷さんの「IQトレーニング