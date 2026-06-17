北中米W杯1次リーグI組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のフランスが16日（日本時間17日）、セネガルを3-1で下して白星発進した。キリアン・エムバペが2ゴールと活躍。日本時間の午前6時ごろに終わった一戦、早朝の日本のファンにも戦慄が走った。

前半はシュート1本と苦戦したフランスだったが、後半に底力を見せた。

輝きを放ったのはエムバペだ。後半21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエリア外からスーパーゴールを叩き込んだ。

フランスとエムバペに戦慄したのは日本ファンだ。日本が1次リーグF組を3位で突破し、フランスが同I組を1位突破すると、決勝トーナメント1回戦で対戦の可能性がある。X上でも様々な声が上がった。

「フランスはR32で当たって良い相手じゃないです」

「日本は絶対3位通過しないでくれ、まじでフランスやばい」

「日本はフランスと当たらん為に絶対3位通過はアカンわ…」

「日本があたったら勝てる気しないな」

「日本3位通過でフランスと当たったら確実に詰むね。こりゃ強すぎるわ」

「このフランスを倒す日本が見たい」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）