スイス発のプレミアムチョコレートブランド「レダラッハ」から、2026年6月8日（月）より新しいタブレット＆カレコレクションが順次登場します。ブランドのこだわりが詰まったシングルオリジンダークチョコレートや定番フレーバーに加え、夏限定の爽やかなフルーツフレーバーもラインアップ。さらに、期間限定の保冷バッグプレゼントキャンペーンも実施されるため、チョコレ