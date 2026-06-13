レダラッハ夏限定タブレットが発売♡シングルオリジン＆フルーツの贅沢な味わい

スイス発のプレミアムチョコレートブランド「レダラッハ」から、2026年6月8日（月）より新しいタブレット＆カレコレクションが順次登場します。ブランドのこだわりが詰まったシングルオリジンダークチョコレートや定番フレーバーに加え、夏限定の爽やかなフルーツフレーバーもラインアップ。さらに、期間限定の保冷バッグプレゼントキャンペーンも実施されるため、チョコレート好きには見逃せないシーズンとなりそうです。

レダラッハの新タブレットコレクション

レダラッハの新コレクションでは、カカオ本来の魅力を堪能できるシングルオリジンタブレットと、ブランドを代表する定番タブレットが登場します。

すべてスイスの自社工場で製造された新鮮なクーベルチュールを使用し、「Bean to Bar（ビーン・トゥ・バー）」の哲学を体現しています。

シングルオリジン タブレット

価格：各2,100円（税込）

・シングルオリジン マダガスカル64％

ライムやバニラが香る華やかな味わい。

・シングルオリジン ブラジル70％

ローストナッツや木の香りが広がる上品な余韻。

・シングルオリジン トリニダード80％

赤いベリーやフローラルな香りを感じる濃厚な一枚。

・シングルオリジン インディア90％

ドライフルーツやロースト感が際立つ力強いダークチョコレート。

定番タブレット

価格：各2,100円（税込）

・ホワイト タブレット36％

ミルクやクリーム、バニラの香りを楽しめる上質なホワイトチョコレート。

・ミルク タブレット36％

スイスアルプスミルクとカカオのバランスが絶妙な定番フレーバー。

・ミルク タブレット49％

高カカオならではの深みとミルクのまろやかさを両立した大人の味わい。

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夏限定フルーツフレーバーに注目

タブレット リミテッドエディション

価格：各2,309円（税込）

この夏だけの特別なフルーツフレーバーも見逃せません。濃厚なチョコレートにフルーツの爽やかさを掛け合わせた限定シリーズは、冷やして食べることでより一層おいしさが引き立ちます。

・レモン タブレット

ホワイトチョコレートにレモンとヨーグルトを合わせた爽快な味わい。

・ラズベリー タブレット

鮮やかなピンクカラーと甘酸っぱいラズベリーが魅力。

・ブロンドキャラメル タブレット

レダラッハ独自のブロンドチョコレートによる濃厚でクリーミーな味わい。

カレ セレクション フルーティエディション

価格：5,616円（税込）

さらに、4種のフルーツフレーバーを楽しめる特別なアソートも登場します。

24枚入りの限定アソートメント。レモン、ラズベリー＆ヨーグルト、パッションフルーツ、カシスの4種類を詰め合わせた、見た目も華やかな夏限定ボックスです。ギフトにもぴったりな一品となっています。

保冷バッグプレゼントキャンペーン

2026年6月8日（月）より、レダラッハ各店では夏季限定キャンペーンを実施します。

・税込5,400円以上購入：保冷バッグSサイズプレゼント

・税込8,640円以上購入：保冷バッグLサイズプレゼント

暑い季節でもチョコレートを安心して持ち帰れるうれしい特典です。数量限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

この夏だけの特別な味わいを楽しんで

レダラッハの新コレクションは、カカオの個性を楽しめる本格派タブレットから、夏限定の爽やかなフルーツフレーバーまで幅広くそろった充実のラインアップです。

自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにもぴったり♡ この季節だけの特別なチョコレートとともに、贅沢なティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。