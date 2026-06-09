神戸市須磨区の会社敷地内で8日に左目と腹に刃物が刺さった状態で見つかった男性遺体について、兵庫県警は9日、近くに住む男性（64）だと発表した。遺体には抵抗したり争ったりする際にできる傷がなく、第三者が関与した可能性が低いことも同日、捜査関係者への取材で分かった。県警は死亡の経緯を慎重に捜査している。県警によると、死因は出血性ショックだった。男性は会社敷地内のコンテナ内に倒れており、8日に死亡したと