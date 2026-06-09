「サッポロサワー 氷彩１９８４ 夏のすいか仕立て」が2026年6月9日(火)より全国で数量限定発売される。【イメージ】サッポロサワー 氷彩１９８４ 夏のすいか仕立て本商品は、ホワイトブランデー仕立て(※)のまろやかな口当たりはそのままに、日本の夏を象徴する「すいか」で仕立てたみずみずしさとジューシーさが際立つ味わいが特徴だ。パッケージは、夏の清流のような涼しさが感じられるターコイズブルーの背景に、裏面にすいかを