夏を感じる「すいか」の味わい！サッポロサワー 氷彩１９８４から限定缶が登場
「サッポロサワー 氷彩１９８４ 夏のすいか仕立て」が2026年6月9日(火)より全国で数量限定発売される。
【イメージ】サッポロサワー 氷彩１９８４ 夏のすいか仕立て
本商品は、ホワイトブランデー仕立て(※)のまろやかな口当たりはそのままに、日本の夏を象徴する「すいか」で仕立てたみずみずしさとジューシーさが際立つ味わいが特徴だ。
パッケージは、夏の清流のような涼しさが感じられるターコイズブルーの背景に、裏面にすいかを加えたグラスデザインを大きく配置し、みずみずしくジューシーなおいしさを直感的に表現している。
(※)ホワイトブランデー一部使用。ブランデー香料を使用しホワイトブランデーの味わいを表現している。
■サッポロサワー 氷彩１９８４夏のすいか仕立て 商品概要
・商品名：サッポロサワー 氷彩１９８４ 夏のすいか仕立て
・パッケージ：350ミリリットル缶、500ミリリットル缶
・品目：リキュール(発泡性)
・アルコール分：7％
・純アルコール量：350ミリリットル缶：19.6グラム、500ミリリットル缶：28グラム
・発売日・地域：2026年6月9日(火)・全国
・参考小売価格：350ミリリットル缶：174円、500ミリリットル缶：237円
■開発担当者インタビュー
――夏のすいか仕立て提供の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
氷彩ブランドでは、ホワイトブランデーとして発売していたころから、フルーツやジュースなどで割って飲む楽しみ方を「彩り派」として提案しています。
そうした楽しみ方をお客様にもより手軽に楽しんでいただきたいと考え、季節にあわせた楽しみ方をご提案するものとして限定品を発売しています。
――夏のすいか仕立て開発に向けて苦労した点などあれば、教えてください。
これまでの限定品同様、単純な「すいかサワー」ではなく、氷彩ならではの味わいを活かしつつ、限定品ごとの特長が感じられる香味設計としています。
――夏のすいか仕立てに合う料理を教えてください。
氷彩はさまざまな繁盛店でお取り扱いいただきながら歴史を紡いできたブランドとして幅広い料理と相性がよいと捉えており、本限定品も色々な料理と楽しんでいただけると考えています。
食事の相性というわけではありませんが、キービジュアルに載せている焼きとうもろこしや枝豆など、夏に楽しまれることの多い料理と同様、この時期にぴったりの味わいとして楽しんでいただけると考えております。
――すいかサワー自体珍しいと思いますが、すいかを採用した理由はありますか？
氷彩とすいかの香味相性は非常によく、日本の夏を代表する情緒感もあるフレーバーのため採用しました。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【イメージ】サッポロサワー 氷彩１９８４ 夏のすいか仕立て
本商品は、ホワイトブランデー仕立て(※)のまろやかな口当たりはそのままに、日本の夏を象徴する「すいか」で仕立てたみずみずしさとジューシーさが際立つ味わいが特徴だ。
パッケージは、夏の清流のような涼しさが感じられるターコイズブルーの背景に、裏面にすいかを加えたグラスデザインを大きく配置し、みずみずしくジューシーなおいしさを直感的に表現している。
■サッポロサワー 氷彩１９８４夏のすいか仕立て 商品概要
・商品名：サッポロサワー 氷彩１９８４ 夏のすいか仕立て
・パッケージ：350ミリリットル缶、500ミリリットル缶
・品目：リキュール(発泡性)
・アルコール分：7％
・純アルコール量：350ミリリットル缶：19.6グラム、500ミリリットル缶：28グラム
・発売日・地域：2026年6月9日(火)・全国
・参考小売価格：350ミリリットル缶：174円、500ミリリットル缶：237円
■開発担当者インタビュー
――夏のすいか仕立て提供の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
氷彩ブランドでは、ホワイトブランデーとして発売していたころから、フルーツやジュースなどで割って飲む楽しみ方を「彩り派」として提案しています。
そうした楽しみ方をお客様にもより手軽に楽しんでいただきたいと考え、季節にあわせた楽しみ方をご提案するものとして限定品を発売しています。
――夏のすいか仕立て開発に向けて苦労した点などあれば、教えてください。
これまでの限定品同様、単純な「すいかサワー」ではなく、氷彩ならではの味わいを活かしつつ、限定品ごとの特長が感じられる香味設計としています。
――夏のすいか仕立てに合う料理を教えてください。
氷彩はさまざまな繁盛店でお取り扱いいただきながら歴史を紡いできたブランドとして幅広い料理と相性がよいと捉えており、本限定品も色々な料理と楽しんでいただけると考えています。
食事の相性というわけではありませんが、キービジュアルに載せている焼きとうもろこしや枝豆など、夏に楽しまれることの多い料理と同様、この時期にぴったりの味わいとして楽しんでいただけると考えております。
――すいかサワー自体珍しいと思いますが、すいかを採用した理由はありますか？
氷彩とすいかの香味相性は非常によく、日本の夏を代表する情緒感もあるフレーバーのため採用しました。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。