葬儀サービスに関するトラブルが相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。【要注意】さすがにひどすぎる…これが「葬儀サービス」の“高額請求”の実態です！国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられる葬儀サービスに関する相談は増加傾向で推移しており、年間で900件前後となっているといいます。主に次のような相談が寄せられているということです。【主な相談事例】・ネッ