取材活動をしていると、よく耳にするのが「コロナをきっかけに」という言葉です。2020年から2023年にかけてのあの3年間。働く価値観が一気に変わったり、「本当にやりたいことって何だろう」とハッと気づかされたり……それまでの“普通”が、普通じゃなくなった時期でもありました。 今回ご紹介する大阪・鴫野（しぎの）の住宅街にあるコーヒースタンド「abotam coffee stand（アボタム コーヒー スタ