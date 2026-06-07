強迫性障害を抱え、手を洗わずにはいられないA君。【漫画】本編を読む幼い頃から絵を描くことが好きで、現在は漫画家として活動しているアヤ(@aokitajimaru)さん。看護師・看護学生向け総合WEBメディア「ナース専科」では、看護師の実体験をもとにした漫画を連載している。今回はその中から「握手」を紹介するとともに、作中にも登場する強迫性障害について話を聞いた。■手を洗わずにはいられない少年【ナース漫画】「握手」01020