マッシュビューティーラボが運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」では5月29日、サンリオの「ハローキティ」とのコラボアイテムを発売しました。■人気商品5アイテムの追加予約もスタート同コラボでは、「ハローキティ」のデザインによるポーチやハンカチなどの雑貨のほか、友達の「タイニーチャム」も一緒のバンスクリップ、ヘアケアアイテムをラインナップ。同日からは、特設