13歳でアイドルになるも芽が出ず、18歳で後輩のバックダンサーを務めたときには「落ちるところまで落ちた」と失望したと話す元HKT48の村重杏奈さん。実家に逃げ帰るも両親に追い返され、渋々ステージに戻った村重さんは、「太ったふてぶてしい人」になり下がっていました。そこから、本人も想像だにしなかった逆転劇が始まります。 【写真】「太ってた時代とは別人」アイドル活動が好転し始めたころの村重さん ほか（