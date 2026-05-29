楽になった！▶▶この作品を最初から読むもったいない、いつか使う、思い出だし‥。物を処分するときに立ちはだかる「捨ての壁」。この壁を越えられず、なかなか物を減らせないという方も多いのではないでしょうか。思い出の品でも何でも、不要だと思ったら即捨てる「捨て変態」こと、ゆるりまいさんが、捨てる時に考えていることや、捨てのルールを伝授。家が片付けば、心もスッキリ！これを読んで断捨離に挑んでみませ