食の宝庫・北海道で、美味しいお寿司を食べるのはもはや当たり前。これからは食べる体験そのものがエンターテインメントになる時代です！ 2026年5月18日（月）、札幌市の狸小路5丁目の狸小路横丁内に、プロジェクションマッピングと北海道産握り鮨が融合した体験型鮨店『なまら旨い 鮨道（すしみち） 狸小路』がグランドオープンしました。 インバウンド客も歓喜する最新のデジタル演出と、北海道の新鮮な海の幸が