組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ノンストレスでさっと羽織れるのに、きちんと見えするノーカラー。「着ていてラク」はそのままに、スマートさを上乗せできるボタンレスの1着をご紹介。【POINT】トップスともなじみのいいやや傾斜のあるノーカラージャケット。落ち感のあるとろみ素材のオーバーサイズ。適度な厚みできちんと感は保ちつつ、力の