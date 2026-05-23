好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。とはいえ、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そこで今回は、本田紗来とともに、思わず目で追ってしまう「キラメキ」コーデ＆アイテムをお届けします。沼力UPなコーデ術をとくとご堪能あれ♡人は【キラメキ】に吸い寄せられるキラキラしたものに目を奪われるのは、人間の真理というもの。思わず目で追ってしまう女のコをめざすなら、キラメキをまとってみる