難病にかかったことを告白する夫【漫画】本編を読む家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、ブログで『100日後に死ぬ難病の夫と100日後にひとりぼっちになる猫』という作品を公開。国指定の難病だった夫が亡くなるまでの100日間の様子を描いた作品だ。本作を描こうと思われた理由や当時の心境などについて、著者・家事しないと死ぬ旦那さんにインタビューした。※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意