なでしこジャパンのコーチに内田篤人氏と近賀ゆかり氏が就任日本サッカー協会（JFA）は5月18日、なでしこジャパンの狩野倫久新監督就任会見を行った。新体制としてコーチに元日本代表DF内田篤人氏と、元なでしこDF近賀ゆかり氏の2名が就任し、GKコーチに佐野智之氏が就任すると発表し、「ビックリした！」と反響を呼んでいる。なでしこジャパンは3月29日にニルス・ニールセン監督が電撃退任となり、4月のアメリカ戦を経て、5月