5月20日（水）から阪急うめだ本店で開催される「ゲラン」のPOP UP EVENTでは、全国発売前の新作メイクアップアイテムをいち早く体験できます。今回のイベントでは、透明感と血色感を叶える新作リップや、毛穴レス肌へ導く新フェイスパウダーが登場。さらにイベント限定カラーや購入特典も用意され、ラグジュアリーな世界観を堪能できる特別な空間に♡この夏のメイクをアップデートしたい方は見逃せま