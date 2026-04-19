FRAYI.Dの2026年夏コレクションが、宮本茉由さんを起用したビジュアルとともに登場。軽やかさとエレガンスを兼ね備えたアイテムが揃い、忙しい日常に寄り添いながらも、ふとした瞬間に美しさを引き立ててくれます。透明感のあるカラーや洗練されたシルエットで、大人の女性にぴったりの夏スタイルを提案する注目コレクションです♡ 洗練された夏のエレガンス 今季のテーマ「AFTERGLOW」は、後ろ姿まで美し