今SNSで話題の“回らない水光”カラコンがついに登場♡池田エライザさんがイメージモデルを務める「LARME」から、ズレないハイライトで“いちばん可愛い瞳”をキープできる新色が発売されます。盛れ感と快適さを両立した次世代レンズで、毎日のメイクをもっと可愛くアップデートしてみませんか？♪ “回らない水光”の新体験 ラルム シリコーンハイドロゲル ダブルモイスト UV 価格：1,760円(税込