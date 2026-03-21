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¡ÊYoichi Fukushima et al.¡Ê2009¡Ë.Coffee and green tea as a large source of antioxidant polyphenols in the Japanese population. Journal of Agricultural and Food Chemistry,57¡Ê4¡Ë,1253-1259.¡Ë
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