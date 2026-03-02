高市早苗首相高市早苗首相は2日、自身の名前入りの暗号資産（仮想通貨）「SANAETOKEN」が発行・取引されているとX（旧ツイッター）に投稿し、自身や事務所と関係はなく誤解しないよう注意を呼びかけた。「名前のせいか、いろいろな誤解があるようだが、私は全く存じ上げない。何らかの承認を与えたこともない」と強調した。発行元のウェブサイト上には、首相の名前やイラストが掲載されている。首相は投稿の理由について「国