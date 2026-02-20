警察によりますと、2月20日午前7時40分ごろ、徳島市鮎喰町の住宅から出火しました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、建物の2階が全焼し、身元不明のひとりの遺体がみつかりました。この家の世帯主と連絡がとれていないということです。