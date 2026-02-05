田中碧はリーズで出場機会が激減している。だが、クラブが冬に代役を獲得することはなかった。日本代表MFの今後にどう影響するのだろうか。２部チャンピオンシップでは優勝と昇格の立役者となった田中。だが、プレミアリーグ初挑戦の今季は、リーグ戦での先発出場がわずか７試合にとどまっている。12月のチェルシー戦とリバプール戦では、強豪相手の立て続けのゴールで躍進が期待された。だが、続くブレントフォード戦を最後