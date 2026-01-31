明治から昭和にかけて活動した徳島市出身の人類学者鳥居龍蔵が中国西南部で行った調査研究を紹介する企画展が30日から徳島市で始まりました。徳島市出身の鳥居龍蔵は明治時代から昭和初期にかけて国内やアジアを中心にフィールドワークを行い考古学や人類学の分野で多大な功績を残しました。今回の企画展では鳥居龍蔵記念博物館の開館15周年にあたり中国西南部を調査した際に交流した民族に関する資料など188点が展示