12月、詐欺の疑いで逮捕された大阪市の男性について徳島地検はこのほど、嫌疑不十分のため「不起訴処分」としたことを明らかにしました。不起訴処分となったのは、大阪市の77歳の男性です。警察によりますと、男性は2024年3月、投資会社の関係者などになりすまし、SNSを通じて徳島市の60代男性に嘘の投資話を持ち掛け、現金4000万円をだまし取ったとして、12月に詐欺の疑いで逮捕されていました。しかし、その後の捜査を経て徳島地