¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¼ÂÍÑÀ­¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¡¢ÊØÍø¤À¤±¤ÉÌµÆñ¤¹¤®¤ë¤Î¤â°ã¤¦¡£»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë°¦ÕÈ¤¬½É¤ëÁÇºà´¶¡¢¤É¤ó¤ÊÉþ¤â¼õ¤±»ß¤á¤ëÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¿§¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤âÂÅ¶¨¤»¤º¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢³Î¤«¤ÊÍýÍ³¤Î¤¢¤ëÌ¾ÉÊ¡£¤É¤¦¹ç¤ï¤»¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¡×¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¥¹¥¨¡¼¥Éº£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«