高校生らを対象に留学を支援する事業の説明会が1月12日、徳島市で開かれました。説明会に参加したのは、県内の高校生や保護者それに教員ら約150人です。県が実施する返済不要の奨学金制度「徳島の未来を拓くグローカルリーダー育成事業」は、国からの交付金と県費、そして企業・団体の寄附で運営されます。説明会では、この事業の全国版の公募で留学した体験者の発表や、支援企業からの応援メッセージ、募