「レアケース」ではなくなりそうだ。渋野日向子が来シーズン初体験するリシャッフルの「本当の重圧」昨年、松山英樹が通算35アンダーのPGA新記録を樹立して、アジア勢最多を更新するツアー通算11勝目を挙げた米ツアー開幕戦の「ザ・セントリー」（1月8日開幕=ハワイ・カパルア・プランテーションC）が、マウイ島で続く干ばつの影響により、今年は開催中止になった。今季は15日開幕の「ソニーオープン・イン・ハワイ」（ハワイ・